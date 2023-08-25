Проти вступу Аргентини до БРІКСу виступили провідні кандидати в президенти країни

Патрісія Буллріч заявила: “Аргентина під моїм урядом не буде в БРІКС”.

Рішення Аргентини приєднатися до блоку БРІКС отримало негативну реакцію всередині країни, пише Bloomberg.

Два провідні кандидати в президенти розкритикували членів групи, а один з них пообіцяв взагалі вивести південноамериканську країну з блоку. Вибори у країні відбудуться у жовтні 2023 року.

На запитання про свою думку щодо блоку, утвореного Бразилією, Росією, Індією, Китаєм та Південною Африкою, Хав’єр Мілей відповів, що його уряд підтримуватиме відносини лише з країнами, які захищають свободу, мир, демократію та вільну торгівлю.

“Деякі країни не дотримуються цього принципу”, − заявив він журналістам у четвер. Водночас він додав, що приватний сектор зможе вільно торгувати.

Патрісія Буллріч, кандидат від дружньої ринку опозиційній коаліції, була рішучішою: “Аргентина під моїм урядом не буде в БРІКС”. Президент Альберто Фернандес, додала вона, поставив країну “у надзвичайно слабке становище” через те, що Аргентина зобов’язалася вступити до БРІКСу разом з Іраном під час війни в Україні.

Нагадаємо, Аргентина, Єгипет, Ефіопія, Іран, Саудівська Аравія та ОАЕ офіційно отримали запрошення до членства у блоці БРІКС. Лідери Бразилії, Росії, Індії, Китаю та Південної Африки домовилися розширити свою групу на саміті, який завершився у Йоганнесбурзі (ПАР). Це буде перше розширення із 2010 року. // LB.ua