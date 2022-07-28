Призначено керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури

Сьогодні був призначений керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

“Ним став Олександр Клименко, який був оголошений Конкурсною комісією переможцем чесного відбору і затверджений на посаді новим генеральним прокурором Андрієм Костіним одразу після його призначення”, – повідомив Єрмак.

За його словами, незалежна антикорупційна інфраструктура є важливою складовою демократії в Україні.

“Боротьба з корупцією є пріоритетом для нашої держави, оскільки від її успішності залежить наша інвестиційна привабливість та свобода бізнесу”, – додав він.