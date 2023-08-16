Призначено нового очільника Бюро економічної безпеки

Андрій Вікторович Пащук приступив до виконання обов’язків Директора Бюро економічної безпеки України.

Андрій Пащук працює у БЕБ з листопада 2022 року, був призначений як переможець конкурсу на зайняття вакантних посад штатних працівників БЕБ, які мають спеціальні звання.

Наразі в.о. Директора БЕБ здійснюватиме загальну координацію і контроль діяльності центрального апарату (ЦА) та територіальних управлінь (ТУ) БЕБ та забезпечуватиме виконання інших завдань, передбачених Законом України “ Про Бюро економічної безпеки України”.

Едуард Федоров був звільнений відповідним наказом БЕБ за згодою сторін 14 серпня 2023 року.

Бюро економічної безпеки