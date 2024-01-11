У Верховній Раді почали збір підписів за відставку Стефанчука з посади спікера

Депутати незадоволені, як Руслан Стефанчук організував роботу парламенту.

У Верховній Раді почали збір підписів за відставку голови парламенту Руслана Стефанчука, повідомила народна депутатка з «Європейської Солідарності» Ірина Геращенко. Підписи почали збирати після ранкового хаосу в організації роботи парламенту на фоні обговорення законопроєкту про мобілізацію.

«Почали збір підписів за відставку Стефанчука. За неспроможність організувати нормальну роботу парламенту, систематичне порушення регламенту, цькування опозиції, неповагу до ВР і перешкоджання діяльності народних депутатів як в залі, так і в міжпарламентській діяльності», – написала Геращенко.

Зазначимо, що 11 січня о 10:00 мало відбутися засідання комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, де розглядали б законопроєкт про мобілізацію. Однак спочатку, за повідомленнями депутатів у мережі, його початок переносили, мовляв, потрібно провести погоджувальну раду. Однак і погоджувальна рада о 10:00 не починалася.

Ближче до 11:00 народний депутат з «Голосу» Ярослав Железняк повідомив, що «формально погоджувальна рада завершилась. Навіщо її збирали так і не зрозуміло».

Після цього стало відомо, що Стефанчук почав закрите засідання з головами фракцій та груп. На засіданні також мова йшла про мобілізаційний законопроєкт. За результатами засідання, депутати вирішили повернути законопроєкт на доопрацювання в Кабмін. При чому за даними ZN.UA, законопроєкт уряд відкличе самостійно.

Раніше джерела ZN.UA повідомляли, що у парламенті недостатньо голосів для ухвалення законопроєкту про мобілізацію у тому вигляді, в якому він є зараз. Депутати запропонували два варіанти вирішення цієї проблеми, але жоден з них не задовольняє вимоги офісу президента.

Напередодні заступник голови оборонного комітету Єгор Чернєв заявив, що документ планують «почистити» від низки положень. Загалом законопроєкт зазнав шквалу критики від політиків та представників громадськості одразу ж, як з’явився на сайті ВРУ. Так, омбудсман Дмитро Лубінець заявив, що він суперечить нормам Конституції в місцях, де йдеться про посилення покарання для ухилянтів.