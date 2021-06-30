Путін мріє, щоб питання України вирішувалися в Москві

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що президент Росії Володимир Путін приписує Києву «зовнішнє управління» Заходом через власні амбіції вирішувати долю України.

Джерело: коментар Кулеби у Twitter

Пряма мова: «Коли Путін заводить стару пісню про «зовнішнє управління», це означає лише одне: він мріє, щоб питання України вирішувалися в Москві.

Позиція президента Зеленського і воля українського народу чітка: це наша країна і ніхто не буде вирішувати нашу долю крім нас самих».