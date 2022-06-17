Путінській маріонеточний «лугандон» не визнає навіть ОДКБшний Казахстан

На сьогодні так звані «Л/ДНР» визнала тільки Російська Федерація як привід для повномасштабної війни проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва на Петербурзькому міжнародному економічному форумі.

«Я хотів би відзначити наступне: сучасне міжнародне право — це Статут ООН. Два основних принципи, закладених в Статут, в даний час прийшли у взаємне протиріччя. Це територіальна цілісність і право на самовизначення. Батьки засновники ООН цей момент свого часу не врахували, а можливо спеціально внесли, як компроміс», — зазначив він.

За його словами, якщо керуватися принципами зі Статуту ООН про право націй на самовизначення, то замість 193 країн-учасниць в ООН у світі з’явиться понад 500-600 держав.

«Звичайно, це буде хаос. З цієї причини ми не визнаємо ані Тайвань, ані Косово, ані Південну Осетію, ані Абхазію. І, по всій видимості, цей принцип буде застосований щодо квазідержавних територій, якими, на наш погляд, є Луганськ і Донецьк», — додав Токаєв.

При цьому він не уточнив, як право націй на самовизначення співвідноситься з російською окупацією Донбасу.