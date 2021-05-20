Рада назначила главу «Укравтодора» Кубракова министром инфраструктуры

Верховная рада назначила нового министра инфраструктуры. Им стал нынешний глава «Укравтодора» Александр Кубраков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

«За» проголосовали 284 нардепа. Сразу после назначения министр принес присягу члена Кабинета министров.

Что известно о новоназначенном главе МИУ

Кубраков получил образование маркетолога в Киевском национальном экономическом университете, также учился на краткосрочной программе в Школе управления им. Дж. Кеннеди (Гарвард, США).

В 2011 году был советником мэра Киева. Сначала — Александра Попова. После победы на выборах в июне 2014 года — Виталия Кличко. Кубраков стал его советником по IT.

В 2015 году Кубраков покинул КГГА. Он стал руководителем проектного офиса в Министерстве юстиции (2015-2016 годы), а с 2016 года в течение трех лет возглавляет сектор телекоммуникаций и IT в Офисе эффективного регулирования.

Так, в 2019 году под №30 прошел в Верховную раду по избирательному списку партии «Слуга народа». В ноябре того же года он выиграл конкурс на должность главы «Укравтодора» после увольнения Славомира Новака и сложил депутатский мандат.