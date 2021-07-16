Рада назначила Монастырского министром внутренних дел

Верховная Рада поддержала кандидатуру Дениса Монастырского на пост министра внутренних дел.

Назначение поддержали 271 парламентарий

«Я из команды Президента и был с ним с первых дней», — сказал Монастырский перед назначением.

Главные приоритеты в работе, которые назвал Монастырский, это безопасность граждан и государства, повышение уровня доверия к правоохранительным органам. Он пообещал жестоко бороться с коррупцией и злоупотреблениями в органах внутренних дел.

Кроме того, среди приоритетов назвал социальную защиту сотрудников органов внутренних дел; борьбу с организованной преступностью, особенно с «ворами в законе»; укрепление и развитие патрульной полиции; развитие систем видеонаблюдения по всей Украине; развитие системы «полицейский громады»; развитие системы автоматической фиксации нарушений ПДД; борьбу с перегрузкой грузовиков; цифровизацию МВД; усиление государственной границы; развитие Национальной гвардии и т.д.

«Большую часть своей работы планирую посвятить укреплению внутренней устойчивости нашей страны совместно с Министерством обороны и разветкой», — подчеркнул Монастырский, пообещав участвовать и развитии территориальной обороны.

Кандидатуру Монастырского внес на рассмотрение парламента премьер-министр Денис Шмыгаль, но ранее кандидатуру Монастырского предложил Президент Украины.

Денису Монастырскому 41 год. Имеет юридическое образование. Кандидат наук. Преподавал в Хмельницком университете управления и права. Работал юристом в компаниях «Hillmont Partners», «Global Ties KC», ООО «Лигал Консалтинг».

В Верховной Раде 8-го созыва Монастырский был помощником-консультантом на общественных началах народного депутата Антона Геращенко, действующего заместителя главы МВД. Также Монастырский работал экспертом по вопросам реформирования правоохранительной и судебной систем в аналитическом центре «Украинский институт будущего». В институте был задействован в программе реформирования правоохранительной и судебной систем.

В 2019 году его представели, как члена «Команды Зеленского» — эксперт по вопросам реформирования правоохранительной системы.

В 2020 году Монастырского избран в Верховную Раду 9-го созыва от партии «Слуга народа» за номером 19 в списке. Был председателем комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности. // УНН