Внаслідок російського удару по Чернігову загинули щонайменше 33 людини і 18 поранено (відеодоказ злочину проти людства)

3 березня російські війська завдали ракетний удар по багатоповерховому житловому масиву у центрі Чернігова. Чимало багатоквартирних будинків пошкоджені, вибиті вікна, пошкоджено стіни, покрівлі, балкони, подекуди знищені стіни і перекриття.





В ОДА наголосили: поблизу немає жодних військових об’єктів. Поруч знаходяться лікарні, декілька шкіл та дитсадків, десятки багатоповерхівок. Російські льотчики також атакували дві школи в Чернігові та приватні будинки.