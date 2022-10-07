Рада підтримала призначення Пишного головою Нацбанку

Сьогодні Верховна Рада проголосувала за призначення Андрія Пишного головою Національного банку України.

Про це в Telegram повідомила народний депутат Ольга Василевська-Смаглюк, інформує УНН.

“290 голосів за призначення Андрія Пишного головою Національного банку”, – написала Василевська.

Андрій Пишний з 2014-го до 2020 року був головою правління Ощадбанку. У 2005 році закінчив Українську академію банківської справи НБУ.

4 жовтня голова Нацбанку Кирило Шевченко заявив, що покидає посаду через “причини, пов’язані зі здоров’ям”. Згодом йому повідомили про підозру в розкраданні державних 206 млн грн під час керування Укргазбанком.

6 жовтня Верховна Рада підтримала звільнення Кирила Шевченка з посади голови НБУ. Цього самого дня президент України Володимир Зеленський вніс у ВР постанову про призначення Андрія Пишного головою Нацбанку.