Рада призначила Василя Малюка головою Служби безпеки України

Верховна Рада призначила на посаду голови СБУ Василя Малюка, який до цього тимчасово виконував обов’язки керівника спецслужби.

Народний депутат Ярослав Железняк у Telegram зазначає, що за відповідну постанову проголосували 324 депутатів.

Пофракційно:

“Слуга народу” – 226

ЄС – 0

Батьківщина – 18

Платформа за життя та мир- 19

За майбутнє – 12

Голос – 0

Довіра – 15

Відновлення України – 17

Позафракційні – 17

На голосуванні був присутній президент України.

За словами Железняка, в своєму виступі Зеленський відзначив роль Малюка у протидії агресії, повернення та звільнення українських героїв. // УП