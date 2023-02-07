Рада призначила Василя Малюка головою Служби безпеки України

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Верховна Рада призначила на посаду голови СБУ Василя Малюка, який до цього тимчасово виконував обов’язки керівника спецслужби.

Народний депутат Ярослав Железняк у Telegram зазначає, що за відповідну постанову проголосували 324  депутатів.

Василь Малюк, фото СБУ

Пофракційно:

  • “Слуга народу” – 226
  • ЄС – 0
  • Батьківщина – 18
  • Платформа за життя та мир- 19
  • За майбутнє – 12
  • Голос – 0
  • Довіра – 15
  • Відновлення України – 17
  • Позафракційні – 17

На голосуванні був присутній президент України.

За словами Железняка, в своєму виступі Зеленський відзначив роль Малюка у протидії агресії, повернення та звільнення українських героїв. // УП

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