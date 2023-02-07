Рада призначила Василя Малюка головою Служби безпеки України
Верховна Рада призначила на посаду голови СБУ Василя Малюка, який до цього тимчасово виконував обов’язки керівника спецслужби.
Народний депутат Ярослав Железняк у Telegram зазначає, що за відповідну постанову проголосували 324 депутатів.
Пофракційно:
- “Слуга народу” – 226
- ЄС – 0
- Батьківщина – 18
- Платформа за життя та мир- 19
- За майбутнє – 12
- Голос – 0
- Довіра – 15
- Відновлення України – 17
- Позафракційні – 17
На голосуванні був присутній президент України.
За словами Железняка, в своєму виступі Зеленський відзначив роль Малюка у протидії агресії, повернення та звільнення українських героїв. // УПTweet