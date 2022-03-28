Полк «Азов» передав через журналіста Невзорова звернення до Росії. Той назвав воїнів «приголомшливими людьми»

Російський журналіст Олександр Невзоров зв’язався з полком «Азов», який в РФ називають «концентратом нацизму» і передав росіянам послання від захисників України. Опозиційний діяч наголосив, що воїни полку «приголомшливі люди» і не мають нічого спільного з тим, що про них говорять пропагандисти.

В своєму листі-зверненні захисники Маріуполя розповіли про себе та пояснили, чим займаються в Україні. Допис з’явився в Telegram-каналі НЕВЗОРОВ.

«Приголомшливі люди. Ні до якого «нацизму» не мають жодного відношення. Сподіваюся, хоч це допоможе відкачати з черепів бідних росіян те лайно, яке туди навалили Путін та Соловйов», – написав журналіст.

В посланні від «Азову» сказано, що в світі, де панує «велика брехня» всеодно перемогу здобувають ті, хто боряться за правду. «А Правда така: на нашу землю підло напав підступний монстр і наше право та обов’язок захищати її. На передньому краю цієї оборони стоїть «Азов», – написали бійці.

Автор пояснили, що їхній полк об’єднує в собі українців, росіян, євреїв, грузинів, кримських татар, білорусів, а також православних, католиків, протестантів, язичників, іудеїв та мусульман, які разом боронять Україну від ворогів, що прийшли знищити її.

Також воїни наголосили, що більшість з них спілкується російською мовою, тому про жодні утиски не йдеться взагалі. «Ми зневажаємо нацизм та сталінізм. Тому що наша країна найбільше постраждала від цих тоталітарних режимів та брехливої ідеології», – додали вони.

Захисники порівняли ідеї нацизму з тим, що зараз намагаються втілити вищі прошарки влади РФ, зокрема, вбивство людей, які бажають бути вільними.

«Азов» був, є і буде щитом для України доти, доки окупант не піде з нашої країни. Ми ніколи ні на кого не нападали, а головною метою «Азова» є захист та розвиток своєї країни, свого народу. І життя наших громадян важливіше, ніж амбіції будь-яких політиків», – йдеться в повідомленні.

В кінці воїни побажали «думаючим росіянам» скинути уряд, який посилає своїх синів на вірну смерть заради брехливих ілюзій отруєної реальності.

Як повідомлялося, Олександр Невзоров активно підтримує Україну та часто намагається відкрити очі росіянам на наслідки вторгнення РФ. Зокрема, на прикладі свого відео 1992 року журналіст показав співвітчизникам, яке життя на них чекає. // OBOZREVATEL