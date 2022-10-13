Резолюція ООН про територіальну цілісність України: чим важливий документ та як Росія намагалась завадити його ухваленню

Тотальна більшість держав-членів ООН проголосували “за” резолюцію “Територіальна цілісність України: захист принципів Статуту ООН” у середу в межах поновленої 11-ї надзвичайної спеціальної сесії Генеральної асамблеї ООН щодо агресії рф проти України.

Міністерство закордонних справ розповіло, чим важливе це рішення та що містить згаданий документ, пише УНН.

«У відповідь на спробу російської федерації анексувати Донецьку, Запорізьку, Луганську та Херсонську області України шляхом організації псевдореферендумів, держави-члени ООН недвозначно заявили, що жодне територіальне привласнення в результаті погрози силою або застосування сили не може бути визнане законним. У цьому зв’язку, Генеральна асамблея ООН підтвердила свою відданість суверенітету, незалежності, єдності та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, що поширюються на її територіальні води», – зазначили у МЗС, коментуючи рішення.

Так, розповідають у дипвідомстві, у резолюції чітко зазначається, що перебування частин вищезгаданих українських регіонів під тимчасовим військовим контролем росії є результатом агресії, у порушення суверенітету, політичної незалежності та територіальної цілісності України.

«Підтримавши зазначений документ, держави-члени ООН визнали рішення рф щодо статусу чотирьох областей України несумісними з принципами Статуту ООН та висунули до росії вимогу щодо їх негайного і безумовного скасування», – пояснюють дипломати.

З їхніх слів, ухвалений документ також містить вимогу до російської федерації негайно, повністю і безумовно вивести всі свої військові сили з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Підтримавши міжнародні зусилля щодо деескалації та мирного вирішення конфлікту, держави-члени ООН підкреслили, що політичний діалог, переговори, посередництво та інші мирні засоби мають відбуватися з дотриманням суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів і відповідно до принципів Статуту ООН, зазначають у МЗС.

У міністерстві підкреслили, що іншим важливим підсумком голосування стало те, що 143 держави-члени ООН згадали у документі резолюцію ГА ООН 68/262 “Територіальна цілісність України” від 28 березня 2014 року, підтвердивши таким чином як той факт, що агресія рф проти України розпочалася у 2014 році, так і статус Автономної Республіки Крим та міста Севастополь як невід’ємної частини суверенної території України.

«Російська делегація усілякими способами намагалася завадити ухваленню резолюції, у тому числі вимагаючи, всупереч усталеній практиці, таємне голосування, яке в залі ООН застосовується лише для виборчих питань. Водночас держави-члени ООН абсолютною більшістю голосів завадили цим жалюгідним спробам», – наголосили у дипвідомстві.

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12 жовтня абсолютна більшість країн ООН проголосувала за проект резолюції, яка засуджує спробу росії анексувати чотири українські окуповані регіони. Так, за резолюцію проголосуввало 143 країни, проти – 5, 35 країн утримались від голосування.

Серед тих, хто був проти резолюції – КНДР, Білорусь, Нікарагуа, Сирія та Росія.