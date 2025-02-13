РНБО впровадила санкції проти Порошенка. Рішення опубліковане на сайті президента

Також у санкційному списку – Коломойський, Боголюбов, Жеваго і Медведчук.

Рада нацбезпеки і оборони вжила санкцій проти Петра Порошенка, Ігоря Коломойського, його бізнес-партнера Геннадія Боголюбова, проросійського політика, екснардепа, який нині в Росії Віктора Медведчука, бізнесмена, розшукуваного по справі банку “Фінанси і Кредит” Костянтина Жеваго. Відповідне рішення опубліковане на сайті президента.

Щодо кожного з них застосували 17 обмежень. Санкції безстрокові.

Що вирішила РНБО

позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;

блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними;

обмеження торговельних операцій (повне припинення);

обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне припинення);

запобігання виведенню капіталів за межі України;

зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;

заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;

заборона користування радіочастотним спектром України;

обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення);

заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом;

заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України (повна заборона);

заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність;

запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю;

припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони;

заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності;

заборона на набуття у власність земельних ділянок;

інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та вчинення правочинів; заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, виданих цією особою;

заборона виплати дивідендів або інших платежів, пов’язаних із корпоративними правами (правом власності на частку, акції, паї) на користь особи щодо якої застосовані санкції та осіб, що діють від її імені).

В рішенні зазначили, що МЗС повинно поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав про застосування санкцій і порушити перед ними питання про запровадження аналогічних обмежувальних заходів.

Санкції проти Віктора Медведчука РНБО вживала вже декілька разів.

Передісторія

Учора український президент у вечірньому зверненні повідомив, що РНБО ухвалила санкції проти тих, хто заробляв мільярди на національних інтересах України. Він додав, що тепер ці мільярди мають працювати на державу. “Захищаємо нашу державу та відновлюємо справедливість: кожен, хто знищував національну безпеку України та допомагав Росії, – кожен повинен відповідати. Мільярди, які були зароблені фактично продажем України, українських інтересів, української безпеки, повинні бути заблоковані й повинні працювати на захист України та українців”, – сказав він.

Жодного імені людини, яка потрапила під санкції, у зверненні президент не назвав, а відповідного указу тоді ще не публікували.

П’ятий президент і лідер фракції “Євросолідарність” Петро Порошенко невдовзі після публікації про санкції записав відеозвернення, де повідомив, що обмежувальних заходів вжили проти нього. Він назвав це рішення незаконним і звинуватив РНБО і уряд у виконанні вказівок Володимира Зеленського. // LB.ua