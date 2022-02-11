РНБО ввела санкції проти «ватного» телеканалу НАШ

Рада національної безпеки та оборони під час засідання у Харкові запровадила санкції проти телеканалу НАШ на 5 років.

Про це під час брифінгу повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, передає УНН.

РНБО ввела санкції проти телеканалу НАШ

«Введено санкції та обмеження проти компанії «Наша Прага», проти компанії «НАШ 24», «НАШ 365″ та компанії, яка безпосередньо є власником усіх цих компаній, яка знаходиться на Кіпрі, у місті Лімассол, Proteas House», — зазначив Данілов.

За словами секретаря РНБО санкції були запроваджені з подачі СБУ.

«Наскільки я знаю, ваша материнська структура знаходиться на Кіпрі… Санкції вводяться на підставі представлення СБУ, яке було направлено до РНБО», — зазначив Данілов.

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