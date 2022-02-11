РНБО ввела санкції проти «ватного» телеканалу НАШ

Рада національної безпеки та оборони під час засідання у Харкові запровадила санкції проти телеканалу НАШ на 5 років.

Про це під час брифінгу повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, передає УНН.

«Введено санкції та обмеження проти компанії «Наша Прага», проти компанії «НАШ 24», «НАШ 365″ та компанії, яка безпосередньо є власником усіх цих компаній, яка знаходиться на Кіпрі, у місті Лімассол, Proteas House», — зазначив Данілов.

За словами секретаря РНБО санкції були запроваджені з подачі СБУ.

«Наскільки я знаю, ваша материнська структура знаходиться на Кіпрі… Санкції вводяться на підставі представлення СБУ, яке було направлено до РНБО», — зазначив Данілов.