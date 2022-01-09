Російське хамло у Женеві традиційно похизувалося недоімперським «інтелектом»

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков, який прибув у Женеву на російсько-американські переговори щодо гарантій безпеки, вважає, що НАТО «треба збирати манатки та повертатися до рубежів 1997 року».

Про це він заявив ТАСС.

Рябков також наголосив, що НАТО «більше не зможе відтісняти Росію на другі ролі у європейській та міжнародній політиці».

«Навіть нефахівцю зрозуміло, що вимагати від Росії поступок у ситуації, коли саме НАТО протягом усіх останніх десятиліть прагне, що називається, «відтіснити» нашу країну і перевести її якщо не на роль підлеглого, то на другі ролі в європейській і міжнародній політиці… більше не вийде. Це все в минулому. І раніше не дуже виходило, а зараз цьому просто покладено край», — сказав заступник міністра.

«Так що НАТО треба збирати манатки та вирушати на рубежі 1997 року», — додав Рябков.

Зазначимо, що в травні 1997 року Росія і НАТО підписали Основоположний акт, у якому підтвердили, що «не розглядають одне одного як противників» і створюють «механізм для консультацій, координації та спільних дій».

Рябков також заявив, що розраховувати на просування вперед з питань «гарантій безпеки» на майбутніх переговорах РФ із США та НАТО — «наївно».

«Я хотів би насамперед почути щось виразніше щодо нерозширення НАТО, відкликання рішення бухарестського саміту 2008 року, щодо неприпустимості для США та натовських країн продовжувати геополітичне освоєння, по суті, всього простору, підконтрольного цій групі держав, на захід, північний захід, південний захід від наших кордонів. І це головне для нас, а зовсім не ті аспекти, на яких зараз фокусується американська сторона», — додав Рябков.

За його словами, позитивним підсумком контактів РФ із США та НАТО щодо гарантій безпеки стане «підтвердження готовності працювати за російськими пропозиціями». Рябков пояснив, що Москва виходить із того, що Захід має на односторонній основі відмовитися від розширення НАТО та ліквідувати створену військову інфраструктуру.

Він наголосив, що домовленості повинні мати юридичний характер, а труднощі ратифікації угод всередині Альянсу Росії «не стосуються».

«Нехай вони вирішують свої проблеми з ратифікацією, з процедурами надання нам необхідних гарантій, як вони хочуть. Але без цього просто не обійдеться», — додав заступник глави МЗС РФ.

Він також додав, що російська сторона на майбутніх переговорах не планує торкатися ситуації в Казахстані і не вважає, що залучення сил ОДКБ потребує додаткових пояснень.

Нагадаємо, 10 січня представники Росії та США проведуть у Женеві саміт. Також 10 січня відбудеться засідання Комісії Україна-НАТО – на два дні раніше, ніж засідатиме Рада НАТО-РФ. На 13 січня заплановано засідання Постійної ради ОБСЄ, в якій РФ також братиме участь.

Основною темою перемовин мають стати запропоновані Кремлем «гарантії безпеки Європи«, які де-факто є вимогою не брати країни Європи, зокрема й Україну, до НАТО.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що не очікує прориву на американсько-російських перемовинах, але сподівається, що можуть бути галузі, в яких сторони можуть домовитися.

Раніше Рябко також заявив, що Москва не має оптимізму напередодні переговорів зі США, але попередня зустріч може відбутися вже сьогодні, 9 січня. // LB.ua