Росію засудили в її ж резолюції ООН про боротьбу з неонацизмом

Російську Федерацію принизили в її ж резолюції про боротьбу з неонацизмом у світі. До неї внесли поправку щодо війни в Україні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт постійного представника України при ООН Сергія Кислиці.