Росію засудили в її ж резолюції ООН про боротьбу з неонацизмом

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Російську Федерацію принизили в її ж резолюції про боротьбу з неонацизмом у світі. До неї внесли поправку щодо війни в Україні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт постійного представника України при ООН Сергія Кислиці.

Догралися. Росію засудили в її ж резолюції ООН про боротьбу з неонацизмом

Фото: Сергій Кислиця, постійний представник України при ООН (flickr.com/unisgeneva)

“З 2005 щороку Росія ставить на голосування маніпулятивну резолюцію про боротьбу з неонацизмом у світі. Сьогодні догралася: в її ж резолюцію ми вставили поправку: “РФ намагалася виправдати свою територіальну агресію проти України нібито знищенням неонацизму”. Чорна п’ятниця РФ в ООН”, – пише Кислиця.

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Фото: Росію засудили в її ж резолюції ООН про боротьбу з неонацизмом (twitter.com/SergiyKyslytsya)

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