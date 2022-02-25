России запретили участвовать в Евровидении-2022
Европейский вещательный союз (EBU) объявил, что ни одна российская группа не будет участвовать в песенном конкурсе «Евровидение-2022».
Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Евровидения.
Как отметили, из-за вторжения России в Украину, участие РФ в Евровидении навредит репутации конкурса.
«Мы по-прежнему привержены защите ценностей культурного конкурса, который способствует международному обмену и взаимопониманию, объединяет аудиторию, прославляет разнообразие через музыку и объединяет Европу на одной сцене», — говорится в сообщении.
Евровидение-2022 состоится в мае 2022 года в Турине (Италия).Tweet