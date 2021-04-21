Россия высылает 10 дипломатов США

Заместителю посла США Барту Горману в среду вручена нота об объявлении персонами нон грата 10 сотрудников посольства США в Москве.

Об этом говорится в распространенном в среду сообщении МИД РФ, пишет УНН.

“21 апреля в МИД России был вызван заместитель главы дипломатической миссии США в Российской Федерации Барт Горман, которому вручена нота об объявлении persona non grata 10 сотрудников посольства США в Москве. Указанным лицам предписано покинуть территорию нашей страны до конца дня 21 мая, — информировали в дипведомстве. — Данная мера представляет собой зеркальный ответ на враждебные действия американской стороны против ряда сотрудников российского посольства в Вашингтоне и генерального консульства России в Нью-Йорке, безосновательно объявленных persona non grata”.

Российский МИД также добавил, что в ближайшее время “последуют дальнейшие шаги в рамках анонсированного в заявлении МИД России от 16 апреля комплекса ответных мер на последнюю „волну“ незаконных антироссийских санкций США”.

15 апреля Соединенные Штаты ввели против России новые санкции, ставшие первыми подобными мерами такого масштаба при администрации Джо Байдена. Это произошло всего через два дня после того, как американский президент предложил российскому коллеге Владимиру Путину провести личную встречу.

16 апреля, на следующий день после введения новых санкций США против России, помощник президента РФ Юрий Ушаков рекомендовал послу США Джону Салливану “поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации”. В тот же день МИД РФ, объявляя об ответных мерах на санкции, заявил, что послу США в Москве, как и послу России в Вашингтоне, необходимо “находиться в своих столицах для анализа ситуации и проведения консультаций”.

16 марта МИД РФ вызвал российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова для консультаций в Москву. Это произошло через несколько часов после выхода интервью президента США Джо Байдена, в котором он утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Владимира Путина “убийцей”. 16 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров сообщал, что Антонов продолжает свои консультации в Москве.