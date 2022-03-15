Ізраїль запровадив електронні дозволи для україців та не прийматиме біженців

Встановлено квоту для 5000 громадян України, які зможуть в’їхати в країну

Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію на сайті посольства України в Державі Ізраїль.

Повідомляється, що встановлено квоту для 5000 громадян України, які зможуть в’їхати в країну. Частину квоти Ізраїль вже прийняв та прийматиме надалі.

Також повідомляється, що МВС Ізраїлю є єдиним уповноваженим органом, який ухвалює рішення щодо пропуску іноземців, у тому числі українців на територію країни.

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«Прибуття до Ізраїлю та посадка на рейс(и) здійснюються за умови наявності попереднього дозволу МВС Ізраїлю. (…) Громадяни України, які подають заяву на приїзд до Ізраїлю, мають заповнити електронну заявку на сайті міністерства закордонних справ Ізраїлю (…) Відповідь на запит заявника буде надіслана на електронну адресу заявника», — йдеться у повідомленні.

Деталі

Посольство наполегливо рекомендує українцям перед поїздкою в Ізраїль врахувати таке:

Ізраїль не приймає біженців з України;

Урядом Ізраїлю визначені пріоритетні категорії осіб, що можуть в’їхати в Ізраїль за певних умов (наприклад, подружжя/діти-громадян України та громадян Ізраїлю, які постійно проживають в Україні; громадяни, які раніше подали прохання на возз’єднання сім’ї з громадянами Ізраїлю; члени сімей Ізраїльтян першої лінії спорідненості; нові репатріанти та особи , які мають єврейське коріння);

Особи, які намагаються в’їхати до Ізраїлю в статусі туристів (наприклад, Ви просто хочете перечекати завершення війни в Ізраїлі чи маєте в Ізраїлі друзів, родичів, які не мають статусу в Ізраїлі), не можуть безперешкодно в’їхати в країну;

Якщо Ви маєте твердий намір в’їжджати в Ізраїль, обов’язково консультуйтесь з ізраїльськими адвокатами, більшість яких наразі надають безкоштовну юридичну консультацію.

«Посольство закликає громадян України обов’язково врахувати зазначену інформацію та не в’їжджати в Ізраїль у разі наявності негативної візової історії (наприклад, ті особи, які були раніше в Ізраїлі і порушили візовий режим, тобто перебували в країні нелегально. Також врахуйте, що якщо Ваші родичі наразі знаходяться в Ізраїлі нелегально, Вам також буде відмовлено у в’їзді)», — йдеться в повідомленні.

Довідково

З 9.02.2011 набрав чинності договір про безвізовий режим (тип віз В2) між Ізраїлем і Україною.

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В Офісі президента здивовані «недружніми рішеннями» Ізраїлю щодо України та українців

Раніше стало відомо, що Ізраїль скасував безвізовий режим з Україною та не прийматиме біженців

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував рішення керівництва Ізраїлю про обмеження на в’їзд для громадян України.

За його словами, призупинення безвізу й впровадження системи електронних дозволів МВС на в’їзд до Ізраїлю для громадян України є недружнім кроком, який потребує негайного виправлення. Про це він заявив на своїй сторінці у Facebook.

«Ми вдячні Ізраїлю за ті зусилля, яких він докладає для досягнення миру в Україні. Однак останні рішення ізраїльського керівництва, спрямовані на обмеження прийому українців, м’яко кажучи, викликають подив», – написав Єрмак.

За словами Єрмака, Україна буде жорстко й оперативно реагувати на будь-які кроки, що шкодять інтересам нашої держави та українців.

«Нагадаю всім нашим партерам: ваші народи давно й чітко показують і кажуть, що вам треба робити. Побачте й почуйте своїх виборців. Вони зробили свій вибір. Вони підтримують Україну. Вони з нами. А ви? Ми переможемо. Переможемо попри все. Разом із народами світу. І якщо знадобиться – всупереч бажанням та рішенням іноземних урядовців», – підкреслив керівник ОП.

А тим часом все більше країн Європи скасовують обмеження, щоб українським біженцям було легше потрапити до них. // УНІАН