Папа «Кремлівський»: новопризначений посол Росії у Ватикані Солтановський – офіцер розвідки РФ, – ЗМІ

До цього посол працював у НАТО, причому, не лише як дипломат.

Новопризначений посол Росії у Ватикані Іван Солтановський – офіцер розвідки, який раніше був заступником посла РФ при НАТО, повідомляє LRT.

Як розповів ексміністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс, вважалося, що Солтановський працював у НАТО не лише як дипломат.

“За даними служби безпеки НАТО, серед них були ті люди, які працюють під прикриттям”, – сказав Лінкявічюс, котрий на той час очолював представництво Литви в НАТО.

Кар’єра Солтановського в Альянсі завершилася першою хвилею вигнання російських шпигунів, які працювали під дипломатичним прикриттям.

“Декому прямо сказали залишити Брюссель, тому що там розташована штаб-квартира НАТО, а іншим тихо пропонували піти, думаю, серед них був і вищезгаданий Іван Солтановський”, – зауважив Лінкявічюс.

Попри те, що існує негласне правило, згідно з яким вигнаних із НАТО дипломатів не приймають у жодній країні-члені альянсу, у 2015 році Солтановський був призначений постійним представником Росії при Європейській раді в Страсбурзі.

“Він був добре відомий у НАТО та інших країнах, було б важко не знати специфіки його кар’єри”, – сказав Лінкявічюс.

У департаменті безпеки Литви заявляють, що не мають інформації про Солтановського, але підкреслюють, що за останні декілька років Європа відправила понад 400 російських розвідників, які працюють під дипломатичним прикриттям.

Після того, як Росію виключили з Ради Європи через війну в Україні, кар’єра Солтановського повернула до Ватикану.

Колишній литовський міністр зауважив, що Ватикан є “осередком влади, він має вплив у всьому світі”, тож “не слід думати, що Ватикан лише проводить меси та говорить про духовні питання і не має жодного впливу на дипломатичні процеси”.

Саме тому Росія призначила туди людину, від якої багато очікують. Така кадрова політика, вважають, є знаком для Заходу.

Нагадаємо, нещодавно Папа Римський Франциск прийняв вірчі грамоти від нового посла РФ Івана Солтановського.

Агентство АР зазначало, що церемонії відбулося після того, як міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва готова знову зустрітися з посланником Папи з питань миру в Україні, кардиналом Маттео Дзуппі.

Навесні цього року стало відомо, що Папа Римський доручив голові Італійської єпископської конференції Маттео Дзуппі спеціальну місію, пов’язану з війною в Україні. Дзуппі мав заплановані візити до Москви і Києва – в українській столиці він зустрівся з Президентом Зеленським і релігійними лідерами.

Крім того, кардинал згодом повідомив, що працює над механізмом повернення дітей до України. // LB.ua