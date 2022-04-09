Борис Джонсон прибув до Києва. Зараз у нього зустріч із Зеленським

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон прибув до Києва на зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

Про це у Facebook повідомив заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга, передає УНН.

«Прямо зараз візит Бориса Джонсона до Києва розпочався з тет-а-тет зустрічі з Президентом Зеленським.

Великобританія лідер у оборонній підтримці України. Лідер в антивоєнній коаліції. Лідер в санкціях щодо російського агресора», — написав Сибіга.