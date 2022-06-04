З території Білорусі російські загарбники здійснили понад 20% вильотів

Українські військовослужбовці розмовляють з місцевим чоловіком біля пошкодженої будівлі в місті Лисичанськ Луганської області, Україна. 2 червня 2022 року. Фото: PAP/EPA/STR

Військово-повітряні сили РФ здійснили 1211 бойових вильотів з території Республіки Білорусь – це понад 1/5 від загальної кількості вильотів. Також звідти була запущена 61 крилата ракета. Цілями ударів були об’єкти критичної інфраструктури України, сказав бригадний генерал Олексій Громов.

«З 26 травня росія завдала по Україні 59 ракетних та 36 авіаційних ударів. Основними цілями противника були об’єкти транспортної інфраструктури та залізничного сполучення. З початку бойових дій противник здійснив 5 722 літаковильоти та 551 пуск крилатих ракет», – заявив заступник начальника оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов під час брифінгу в Києві.

Російські війська використовують військову та цивільну інфраструктуру Білорусі. Вони теж укомплектовані особовим складом з аеропортів і військових баз білоруської армії. Очевидці повідомляють, що з початку російської агресії проти України було кілька невдалих запусків російських ракет з головної військової бази в Лунинці Берестейської області. Мешканці чули потужні вибухи та спостерігали за димом і пожежами на військовій базі. Також були повідомлення про пошкоджені та спалені російські літаки, що поверталися з бойових завдань в Україні.

IAR, facebook.com/GeneralStaff.ua/М.Я.