Призначено нових начальників Управління СБУ у трьох областях

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У Тернопільській, Кіровоградській та Житомирській областях було призначено нових начальників Управління Служби безпеки України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідні укази президента Володимира Зеленського.

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Згідно з документами, на в Тернопільській області новим начальником Управління СБУ став Василь Дем’янчук.

При цьому відповідну посаду в Кіровоградській області обійняв Сергій Кононенко.

У Житомирській області на посаду начальника Управління СБУ було призначено Володимира Компаніченка.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Зеленський призначив нових керівників СБУ у Чернігівській та Херсонській областях.

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