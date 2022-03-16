Сербія закрила для Росії останнє вікно в Європу

Пасажири отримали листи про скасування перельотів.

Авіакомпанія Air Serbia під тиском громадської думки підтримала всесвітні санкції та скасувала рейси до Росії через її військові дії в Україні.

Про це повідомляє Центр транспортних стратегій (ЦТС).

«Кількома днями раніше президент Сербії заявляв, що Air Serbia на тлі західних санкцій щодо Росії та тиску з боку Європейського співтовариства вдвічі скоротить кількість рейсів у РФ — з 15 до 7 на тиждень», — йдеться в повідомленні.

Проте, поки країни ЄС закривали своє небо для російських авіакомпаній, а європейські перевізники перестали літати в Росію, Air Serbia в умовах відсутності конкуренції вирішила багаторазово збільшити пропозицію рейсів до Росії.

Дана поведінка сербів була зустрінута хвилею критики. Компанію Air Serbia звинуватили в проведенні несправедливої політики збагачення на тлі страждань мільйонів українських громадян.

«Сербія — єдина в Європі, у якій відкрите небо стосовно Росії. Заробляти гроші на крові — це не те, що гідно країни — кандидата в ЄС», — цитує ЦТС слова заступника Міністра закордонних справ України Еміне Джапарової.

Зазначається, що станом на зараз на сайті сербського перевізника неможливо придбати квиток на зазначеному напрямку. // УНІАН