«Що ж такого зробила Україна білорусам?». Посол відповів на «мирні» пропозиції Лукашенка

Не зрозуміло навіщо Білорусь вв’язалась у війну Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посла України у Білорусі Ігоря Кизима у Facebook.

Кизим відповів на озвучені Олександром Лукашенком “мирні пропозиції” для України – зазначивши, що не розуміє, навіщо Мінськ вв’язався у війну РФ та як у Лукашенка досі не розуміють суті подій.

“Дивує небажання білоруського військово-політичного керівництва навіть через рік після початку так званої “СВО” побачити цю очевидну істину і зрозуміти, кого воно підтримує”, – наголосив посол.

Ігор Кизим зазначив, що не почув у посланні Лукашенка жодних раціональних пояснень, навіщо Білорусь вв’язалася у війну проти України на боці РФ.

“Що ж такого зробила Україна та її народ білорусам і керівництву Білорусі, яке чомусь вирішило, що знає, “як краще” для українців і підтримало РФ? Саме білорусам і суверенній білоруській державі. Адже російський інтерес, який вже не один рік захищає білоруське керівництво, тут очевидний”, – зауважив посол.

Він відкинув тези про те, що Україна буцімто почала недружні кроки, запровадивши санкції. Адже за його словами перший пакет санкцій запровадили лише у листопаді 2022 року, а доповнили вже у січні 2023, і це відповідь за сприяння вторгненню російських військ і завдання по території України ракетно-бомбових ударів з території Білорусі.

Посол вказав також на логічні протиріччя в аргументації Лукашенка, який, з одного боку, обіцяє “страшну відповідь” за якісь спроби агресії проти Білорусі, тоді як жертва агресії Україна, на його думку, має йти на територіальні поступки і відмовитися від підтримки партнерів.

“Український народ більше, ніж будь-хто інший, хоче миру. Але ми, на відміну від російських загарбників, звільняємо свої тимчасово окуповані території. Ми знаємо, за що ми воюємо і як перемогти у цій війні. Звідси й мотивація наших військових. А для росіян це – захоплення чужих територій, знищення там всього українського, знущання і вбивства цивільних, мародерство та інші злочини, співставні зі злочинами нацистів під час Другої світової війни”, – сказав він

Він додав, що план мирного врегулювання вже існує і це “формула миру”, яку Київ презентував ще восени 2022 року.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко запропонував “обом сторонам” припинити бойові дії на території України.