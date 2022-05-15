Швеція слідом за Фінляндією офіційно вирішила вступити до НАТО

Обидві країни вирішили вступити в НАТО після того, як РФ напала на Україну.

Швеція слідом за Фінляндією офіційно прийняла рішення про подачу заявки на членство в НАТО.

Про це говориться у заяві керівної Соціал-демократичної партії країни.

Зазначається, що соціал-демократи працюватимуть над тим, щоб Швеція, якщо заявка буде схвалена Північноатлантичним альянсом, залишила за собою право відмовитися від розміщення на своїй території ядерної зброї та постійних іноземних військових баз.

Reuters пише, що ще кілька місяців тому вступ до НАТО був віддаленою перспективою для шведів та фінів, але російська агресія в Україні змусила обидві країни переосмислити свої потреби у безпеці.

Приєднання Швеції та Фінляндії до НАТО зіткнулося з перешкодою у вигляді небажання Туреччини підтримати розширення Альянсу та відкритих загроз з боку Росії обом країнам військовим вторгненням, якщо вони зважаться на цей крок.

А поки що НАТО готує новий документ так званої «Стратегічної концепції». Очікується, що в ньому Північноатлантичний союз офіційно позначить поведінку Росії як «пряму загрозу». У чинній концепції країна-агресор називається «стратегічним партнером». // УНІАН