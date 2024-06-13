Слідом за США. Британія розширила санкції проти Росії

Британія, слідом за Сполученими Штатами Америки (США), розширила санкції проти Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий сайт Британії.

Загалом до списку санкційних обмежень було додано загалом ще 50 нових позицій, які торкнулись шести кораблів так званого “тіньового флоту”.