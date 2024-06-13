Слідом за США. Британія розширила санкції проти Росії

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Британія, слідом за Сполученими Штатами Америки (США), розширила санкції проти Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий сайт Британії.

Загалом до списку санкційних обмежень було додано загалом ще 50 нових позицій, які торкнулись шести кораблів так званого “тіньового флоту”.

Під санкції потрапили:

  • найбільша в Росії за обсягом торгів біржа “Московська біржа”;
  • “СПБ-біржа”.
  • “Національний кліринговий центр”;
  • “Національний розрахунковий депозитарій Росії”;
  • “Ингосстрах”.

Зокрема обмеження торкнулись голови правління “Московської біржі” Юрія Денисова, бізнесмена Івана Тавріна, засновника “Інсайту” Авета Міракяна, співвласника “Групи Астра” Дениса фролова й власника групи S8 Capital Армена Саркісяна.

Окрім Росії, санкції були націленій й проти компаній з Китаю, Киргизії, Туреччини, Ізраїлю, ЦАР, ОАЕ.

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