Словаччина викликала посла України, образившись за свого путінського посіпаку

Міністерство закордонних справ викликало українського посла і передало йому рішучий протест проти заяв української сторони, яка раніше заявила, що Роберт Фіцо отруєний російською пропагандою. Вона вважає це втручанням у внутрішні справи Словаччини. Більш детально суть претензій не розголошується.

Про це повідомляє видання Denník N.

Напередодні прем’єр-міністр Фіцо заявив, що не вірить президенту Володимиру Зеленському і розуміє тільки тиск. На початку січня словацький прем’єр-міністр сказав про українського очільника держави, що він «ходить Європою, тільки благаючи і шантажуючи інших». Утім, це словацьке МЗС не вважає «втручанням».

Українське міністерство відкинуло заяви словацького прем’єра про те, що Київ причетний до антиурядових протестів у Словаччині. У своїй заяві воно додало, що Фіцо вдався до пошуку ворогів і знайшов їх в Україні.

Київ також стверджує, що Фіцо намагається перекласти відповідальність за власні невдачі у внутрішній політиці на іноземні держави та їхніх лідерів. «Ми рекомендуємо вам подивитися в дзеркало», – пише українська дипломатія.

Вона стверджує, що неодноразово попереджала про небезпеку проросійської політики, яку проводить керівництво Словаччини. Крім Фіцо, Україна стверджує, що й інші провідні словацькі політики піддалися російській пропаганді.

Нагадаємо, конфлікт між президентом України Володимиром Зеленським та прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо продовжує поглиблюватися і вже перейшов у відкриту суспільну площину. Лідери країн продовжують обмінюватися шпильками.

Зокрема, Фіцо різко відреагував на твіт Зеленського в мережі Х, де він написав:

«Братислава – не Москва, Словаччина – це Європа!», тобто, насправді лише процитував гасло, яке було заявлене на протестах у 30 містах Словаччини напередодні. Але Фіцо відчув його як виклик і дуже розлютився. При цьому він сказав, що не піде у відставку з посади прем’єр-міністра, незважаючи на вимогу десятків тисяч людей, які вимагали його відставки на протестах по всій Словаччині. За оцінками організаторів, тільки в столиці на антиурядову демонстрацію зібралося близько 60 тисяч осіб. // Дзеркало тижня