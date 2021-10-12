Спільна заява за підсумками 23-го саміту Україна-ЄС: головне

Сьогодні у Києві відбувся 23-й Саміт Україна — Європейський Союз.

За його підсумками Президент України Володимир Зеленський, президент Європейської ради Шарль Мішель та президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн схвалили спільну заяву, яку оприлюднив Офіс Глави держави, пише УНН.

Так, спільна заява лідерів України і ЄС містить 25 пунктів. УНН зібрав для вас основні тези: