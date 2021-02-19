Сполучені Штати і надалі підтримуватимуть Збройні Сили України, – міністр оборони США

Сьогодні відбулась телефонна розмова Міністра оборони України Андрія Тарана з Міністром оборони США Ллойдом Остіном.

Міністр оборони США Ллойд Остін підтвердив продовження підтримки Збройних Сил України в рамках Ініціативи безпекової допомоги.

Про це йдетьсяу повідомленні на сайті міністерства оборони України.

Зазначається, що сьогодні,19 лютого відбулась телефонна розмова Міністра оборони України Андрія Тарана з Міністром оборони Сполучених Штатів Америки Ллойдом Остіном.

В ході бесіди був підтверджений стратегічний характер двосторонніх відносин України та США в оборонній сфері.

«Андрій Таран привітав американського колегу з призначенням на посаду і ознайомив із безпековою ситуацією в Україні та навколо її кордонів. Під час розмови керівники відомств обговорили питання оборонної реформи та прогресу з ключових напрямків. У свою чергу, Міністр оборони США Ллойд Остін підтвердив продовження підтримки Збройних Сил України в рамках Ініціативи безпекової допомоги (USAI)», — йдеться у повідомленні.

Міністр оборони України висловив вдячність Сполученим Штатам за допомогу та участь у посиленні стійкості України проти зовнішніх загроз і сприяння наближенню до повноправного членства в НАТО.

«Ми постійно нарощуємо рівень взаємосумісності з силами Альянсу завдяки технічній допомозі, а також спільній участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки. Тому, Україна підтверджує намір продовжити участь в операціях НАТО, зокрема, у складі Тренувально-дорадчої Місії НАТО «Рішуча підтримка», багатонаціональних сил НАТО в Косово, готується направити сили і засоби до Тренувальної місії НАТО в Іраку та операції НАТО в Середземному морі «Морський охоронець», — сказав Андрій Таран.

Ллойд Остін, зі свого боку, подякував за продовження участі українських сил у складі міжнародних операцій.Сторони також детально зупинилися на практичних кроках реалізації статусу України як партнера НАТО з розширеними можливостями.

Андрій Таран запросив Міністра оборони США взяти участь у святкових заходах з нагоди 30-ї річниці Незалежності України.

Нагадаємо, 10 лютого Українські моряки отримали чергову допомогу від США — 10 швидкісних катерів, понад 70 надувних човнів та інше супутнє обладнання. // LB.ua