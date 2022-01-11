США готовы поддержать вступление Финляндии и Швеции в НАТО

США поддержат Финляндию и Швецию в стремлении вступить в НАТО. По словам заместителя американского госсекретаря по политическим делам Виктории Нуланд, страны нужно оценивать по стандартам Альянса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Нуланд в Госдепартаменте .

«Мы всегда готовы поддержать Финляндию и Швецию, если захотят поговорить о членстве в НАТО. Мы готовы сделать это», — сказала Нуланд.

Она добавила, что Швецию и Финляндию нужно оценивать по стандартам НАТО. При этом Нуланд уточнила, что в эти страны стабильные и в них сформировалась устоявшаяся демократия.

«Поэтому этот разговор (о членстве в НАТО — ред.) будет несколько иным, чем с другими странами, которые только переходят к демократическим системам и имеют проблемы с коррупцией, экономическими реформами, демократической стабильностью и т.д.», — уточнила представитель Госдепа.