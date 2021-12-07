США оголосили дипломатичний бойкот Олімпіаді в Пекіні

Офіційна делегація не поїде на Ігри через ситуацію з правами людини у Китаї.

Сполучені Штати Америки оголосили дипломатичний бойкот Олімпіаді 2022 року, яку буде приймати Пекін.

Як заявила прессекретарка Білого дому Джен Псакі, офіційна делегація США не поїде на Олімпійські гри через ситуацію з правами людини у Китаї. Американці не відмовляються від участі в змаганнях, але в їх делегації будуть тільки спортсмени і тренери.

«З огляду на геноцид у Сіньцзяні, який проводить Китайська Народна Республіка, та інші порушення прав людини, адміністрація Байдена не буде відправляти дипломатичну чи офіційну делегацію на зимову пекінську Олімпіаду та Паралімпіаду 2022 року», — пояснила Псакі на брифінгу 6 грудня.

Офіційний представник міністерства закордонних справ КНР Чжао Ліцзянь у відповідь заявив, що «Китай висловлює США сильне невдоволення та рішучий протест» та має намір застосувати «рішучі контрзаходи».

На його думку, дії США порушують встановлений Олімпійською хартією принцип політичної нейтральності спорту.

«Хочу наголосити, що зимові Олімпійські ігри – це не місце для політичних жестів та маніпуляцій. Американські політики продовжують розкручувати «дипломатичний бойкот», хоча їх навіть не запросили на Ігри», — сказано на сайті китайського МЗС.

Востаннє США повністю бойкотували Олімпійські ігри 1980 року у Москві. Зимова Олімпіада-2022 пройде у Пекіні з 4 по 20 лютого 2022 року. // LB.ua