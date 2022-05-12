Росія пригрозила відповісти на вступ Фінляндії та Швеції до НАТО «військовими кроками»

Росія пригрозила «військовими кроками» і заходами іншого характеру, якщо Фінляндія і Швеція вступлять в НАТО. Москва назвала це рішення Гельсінкі і Стокгольма загрозою національній безпеці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністерства закордонних справ РФ.

«Росія буде змушена зробити відповідні кроки як військово-технічного, так і іншого характеру з метою купірування виникаючих у зв’язку з цим загроз її національній безпеці», — йдеться в заяві.

Крім того, Москва звинуватила Гельсінкі в порушенні ряду міжнародних зобов’язань. У заяві російського МЗС згадується Паризький мирний договір від 1947 року і угода від 1992 року.