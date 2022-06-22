США підтримають Литву в разі нападу Росії

Речник Державного департаменту США Нед Прайс запевнив, що в Білому домі прихильні п’ятій статті.

Північноатлантичний альянс заступиться за Литву в разі нападу Російської Федерації. США підтримають країну-члена НАТО.

Про це заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс.

«Ми підтримуємо наших союзників по НАТО, ми підтримуємо Литву», — заявив речник Держдепу США.

При цьому він запевнив, що США прихильні п’ятій статті.

«Наша прихильність п’ятій статті НАТО — постулату, що напад на одного означатиме напад на всіх, — непорушна», — підкреслив Прайс.

Як раніше повідомляв УНІАН, Литва з 18 червня припинила транзит підсанкційних вантажів між Калінінградською областю і основною територією РФ.

Згодом губернатор Калінінградської області Антон Аліханов заявив, що рішення Литви про заборону транзиту є «економічним задушенням регіону». За словами Аліханова, влада буде домагатися перегляду рішення.

Пізніше член Ради Федерації Андрій Клішас заявив, що «спроба встановлення транспортної блокади Калінінградської області з боку Литви є порушенням суверенітету Росії над цим регіоном».

При цьому у Росії пригрозили відповіддю Литві на транспортну блокаду підсанкційних товарів в Калінінградській області. // УНІАН