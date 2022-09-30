Україна підписала заявку на вступ до НАТО в пришвидшеному порядку

На прикладі Фінляндії і Швеції очевидно, що вступ без Плану дій щодо членства можливий.

Україна підписала заяву на вступ до НАТО в пришвидшеному порядку. Про це за результатами засідання РНБО оголосив президент Володимир Зеленський.

“Сьогодні ми тут, у Києві, у серці нашої країни, робимо визначальний крок для безпеки всієї спільноти вільних народів. Ми бачимо, хто нам загрожує, хто готовий убивати і калічити. Хто не зупиняється перед будь-якою дикістю, тільки б поширити свою зону контролю”, – заявив він.

Зеленський наголосив, що Росія не зупинилась би на наших кордонах, якби ми її не зупинили. Інші держави були би під ударом: країни Балтії, Польща, Молдова і Грузія, Казахстан.

“Вся територія нашої держави буде звільнена від цього ворога. Ворога не тільки України, а й людяності, закону і правди. Росія вже знає це, відчуває нашу міць”, – зазначив глава держави.

Росія знає це, і тому поспішає.

“Ми маємо рішення. Перше – тільки шлях посилення України і вигнання окупантів з усієї нашої території поверне мир. Ми пройдемо цим шляхом. Друге – Україна була і залишається лідером у переговорних зусиллях. Саме наша держава завжди пропонувала Росії домовитися про співіснування на рівних, чесних, гідних і справедливих умовах. Очевидно, що з цим російським президентом це неможливо”, – заявив він.

Тому Україна готова до діалогу з Росією, але вже з іншим президентом Росії.

Третє – ми маємо юридично зафіксувати все те, чого ми досягли фактично. Саме в Україні вирішується доля демократії у протистоянні з тиранією. Ми можемо гарантувати, що ніхто більше не наважиться повертати війну на наш континент.

“Ми де-факто союзники. Цього вже досягнуто. Де-факто ми вже пройшли свій шлях у НАТО. Де-факто ми вже довели взаємосумісність зі стандартами Альянсу, вони реальні для України – реальні на полі бою і в усіх аспектах нашої взаємодії. Ми довіряємо одне одному, ми допомагаємо одне одному і ми захищаємо одне одного. Це і є Альянс. Де-факто. Сьогодні Україна подає заявку, щоб зробити це де-юре. За процедурою, яка відповідатиме нашому значенню для захисту всієї нашої спільноти. У пришвидшеному порядку. Ми знаємо, що це можливо. Ми бачили, як цьогоріч Фінляндія та Швеція розпочали приєднання до Альянсу без Плану дій щодо членства”, – наголосив він.

Ми розуміємо, що це потребує консенсусу всіх членів Альянсу. Розуміємо, що треба вийти на такий консенсус. І тому, поки це відбуватиметься, Україна пропонує реалізувати наші пропозиції щодо гарантій безпеки для України і всієї Європи згідно з Київським безпековим договором (Kyiv Security Compact), що розроблений і представлений нашим партнерам.

Безпека не має альтернатив. Але потрібна рішучість, щоб її гарантувати.

Зеленський наголосив, що ми робимо свій визначальний крок, підписуючи заявку України на вступ у пришвидшеному порядку до НАТО.

Нагадаємо, курс України до НАТО закріплено в Конституції України. У березні, після початку повномасштабного вторгнення Росії, Зеленський говорив, що Україні дали чітко зрозуміти, що вона не зможе вступити до НАТО. І український народ теж починає це розуміти.

На червневому саміті НАТО в Мадриді Альянс не запропонував Україні членство. Згідно з обіцянками, наша держава могла би вступити через План дій щодо членства. Українська влада зазначала, що якщо НАТО завтра запропонує Україні вступити, Україна це зробить. // LB.ua