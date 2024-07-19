У Білорусі громадянина Німеччини засудили до страти, – «Гаюн»

Суд у Білорусі засудив громадянина Німеччини Ріко Крігера до страти. Його, зокрема, звинувачують у тероризмі.

За інформацією моніторингового каналу, Мінський обласний суд виніс вирок для Крігера наприкінці червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на “Беларускі Гаюн” у Twitter .

Громадянина Німеччини звинуватили у: “незаконних діях з вогнепальною зброєю”, “приведенні в непридатність громадського транспорту або шляхів сполучення”, “створенні чи участі в “екстремістському” формуванні”, “агентурній діяльності”, “найманстві” та “терористичному акті”.

“Гаюн” пише, що чоловік має неповнолітню дитину в Німеччині.

Поки невідомо, чи був вирок оскаржений, а також чи набрав він законної сили.