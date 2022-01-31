США в ООН: Росія загрожує військовими діями, якщо її вимоги не будуть виконані

Росія вдасться до військових дій, якщо її вимоги по так званим «гарантіям безпеки» не будуть виконані.

Про це заявила постпред США в ООН Лінда Томас-Грінфілд під час засідання Радбезу в понеділок, пише кореспондент УНН.

“Останнім часом Росія погрожує вчинити військові дії, якщо її вимоги не будуть виконані. Якщо Росія здійснить вторгнення в Україну, ніхто з нас не зможе сказати, що ми не змогли це передбачити, а наслідки будуть жахливими. Саме тому таке важливе сьогоднішнє засідання», — сказала Томас-Грінфілд.

За її словами, на сьогодні ситуація в Європі «невідкладна і небезпечна».

На її думку, дії Росії — це удар по серцевині Статуту ООН, це очевидна і послідовна загроза миру і безпеці, яку тільки можна собі уявити.

Томас-Грінфілд зазначила, що російська агресія — це не тільки загроза Україні, це також загроза всій Європі, загроза міжнародному порядку, який має зберігати Рада Безпеки.

«Ми закликаємо Росію обрати шлях дипломатії, а не конфлікту, щодо України. Ми не можемо просто чекати. Принципово важливо, щоб Рада Безпеки нейтралізувала ризик агресивної, дестабілізуючої поведінки для всього світу», — підкреслила вона.

Дипломат також нагадала, що Росія сконцентрувала понад 100 тисяч військових поблизу українського кордону.

«Це бойові сили, які можуть провести наступальну операцію на території України. Це найбільша мобілізація військ в Європі за кілька десятиліть, і прямо зараз Росія направляє ще більше військ і техніки», — сказала вона.