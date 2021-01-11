США ввели санкции против «деркачевских» из-за вмешательства в выборы. В списке и одиозный нардеп-«слуга»
Министерство финансов США ввело санкции против ряда физических лиц и медиа из Украины за вмешательство в президентские выборы. В санкционном списке оказался действующий народный депутат от «Слуги народа» Александр Дубинский.
Об этом говорится в заявлении на сайте американского Минфина.
Как сообщило министерство, кроме Дубинского, санкции были наложены на:
- Дмитрия Ковальчука;
- экс-прокурора Константина Кулика;
- бывшего нардепа Александра Онищенко;
- основателя ТРК «Эра» Антона Симоненко;
- экс-сотрудника посольства Украины в США Андрея Телиженко;
- администратора NabuLeaks Петра Журавля.
В Минфине США Дубинского, Онищенко, Телиженко, Кулика и других связывают с народным депутатом Андреем Деркачем, на которого ранее также наложили санкции за вмешательство в выборы.
Деркач публиковал информацию, которая компрометировала тогдашнего кандидата в президенты США Джо Байдена. В Минфине США Деркача называют «агентом российских спецслужб».
В списке санкций также информационные ресурсы ТРК «Эра», Only News, NabuLeaks и «Скептик».
Напомним, в октябре прошлого года соцсеть Facebook удалила аккаунт нардепа Деркача. Страницу политика заблокировали за вмешательство в американские выборы.
Добавим, санкции против Деркача ввели в сентябре 2020 года. Он попал в «черный список» после публикации записей разговоров якобы Байдена и пятого президента Украины Петра Порошенко. // РБК-Украина