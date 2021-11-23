США вводят новые санкции против «Северного потока-2»

Вашингтон объявил расширение санкционного пакета против причастных к реализации российского проекта «Северный поток-2».

Об этом говорится в сообщении на сайте Госдепа США.

В отчете, который ведомство передало Конгрессу, перечислены два судна и одна связанная с Россией компания Transadria Ltd, участвующая в строительстве газопровода в обход Украины.

Против Transadria Ltd будут введены санкции, а ее судно Marlin будут идентифицировать как заблокированную собственность в соответствии с законом о защите энергетической безопасности Европы от 2019 года (PEESA).

В настоящее время США уже ввели санкции против 17 судов и 8 человек в связи с «Северным потоком-2».

В Госдепе отметили, что продолжают сотрудничать с Германией и другими союзниками и партнерами, чтобы снизить риски, связанные с трубопроводом, и дать отпор зловредной деятельности России, в том числе в энергетической сфере.

Реакция России

Российский посол в США Анатолий Антонов в комментарии РБК-Россия назвал «диалог через санкции» с Соединенными Штатами «недопустимым» и нарушающим международное право. // УНИАН