Стало известно кого коснулись «навальные» санкции США против России

Во вторник, 2 марта, Соединенные Штаты ввели санкции против Российской Федерации за отравление и приговор оппозиционеру Алексею Навальному. Министерство финансов опубликовало список чиновников и компаний, в отношении которых будут применены ограничения.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В санкционный список попали директор ФСБ Александр Бортников, первый заместитель главы администрации президента Сергея Кириенко, генпрокурор Игорь Краснов, начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин, заместители министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов.

Также санкции введены против 33-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны, 27-го Научного центра Минобороны, российского Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии. // РБК-Украина