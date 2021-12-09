Суд Італії остаточно виправдав українського нацгвардійця Марківа

«У справі Марківа поставлена крапка. Всі позови відхилені. Рішення Міланського суду залишили в силі», — заявив він.

Адвокат Марківа Олесь Городецький повідомив, що рішення суду Мілана залишили в силі.

«Верховний касаційний суд Риму, третя і найвища інстанція, відхилив всі клопотання сторони обвинувачення і залишив у силі виправдувальний вирок апеляційного суду для українського гвардійця Віталія Марківа», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в листопаді минулого року Апеляційний суд в Мілані повністю виправдав Марківа після того, як перша інстанція засудила його до 24 років позбавлення волі.

Його звинувачували у вбивстві італійського журналіста Андреа Роккеллі в ході бойових дій на Донбасі.