Суд зобов’язав Офіс ГПУ спростувати заяву Матіоса про екс-командувача ВМС

Печерський суд Києва задовольнив позов колишнього командувача Військово-морськими силами ЗСУ до Офісу генпрокурора про захист честі, гідності і ділової репутації та спростування недостовірної інформації.

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на рішення від 15 липня.

Позов стосувався заяви на брифінгу головного військового прокурора Анатолія Матіоса: «Окрім того, хочу наголосити, що командуючий Військово-морськими силами адмірал Ільїн, якому Військовою прокуратурою оголошена підозра за держзраду, дезертирство і т.д., перевищення службових повноважень, був рекомендований і призначений Верховним Головнокомандувачем Януковичем на посаду командуючого Військово-морських сил у серпні 2012 року за клопотанням начальника Генерального штабу Замани і поданням міністра оборони, якому також оголошена підозра за державну зраду і оголошений він у розшук».

На сайті ГПУ була розміщена новина і відеозапис брифінгу. Інформацію поширено серед значного кола осіб – користувачів мережі Інтернет, журналістів, телеглядачів та ін.

Втім, як стверджує Ільїн, слова Матіоса не не відповідають дійсності, оскільки Генеральною прокуратурою України, в тому числі і Головною військовою прокуратурою, йому не оголошувалося про підозру за державну зраду та перевищення службових повноважень. На підтвердження до суду надано лист із Генеральної прокуратури, що відомство не проводить досудове розслідування та процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях за підозрою Ільїна.

Представник прокуратури визнав, що підозра Ільїну справді не оголошувалась, але переконував суд, що Матіос виразив суб’єктивні оціночні судження та власну оцінку про можливу наявність в діях Ільїна держзради та перевищення службових повноважень.

Але суд вважає, що заява Матіоса не була критикою та оцінкою дій. У висловлюванні відсутні мовно-стилістичні засоби (гіперболи, алегорії, сатира), а також спеціальні вставні конструкції та прислівники (напр., мені здається, на мою думку, я вважаю), що виражають оцінність таких висловлювань.

Натомість висловлювання Матіоса містить фактичні дані, оскільки вказують на факт оголошення (повідомлення) Ільїну підозри про вчинення ним кримінальних правопорушень.

Відтак суд вирішив, що висловлювання Матіоса є фактичними твердженнями, які не відповідають дійсності та викладені неправдиво, а тому підлягають спростуванню.

Оскільки інформація була поширена заступником Генерального прокурора – Головним військовим прокурором, то поширювачем інформації та відповідачем визнано Офіс генпрокурора.

Суд зобов’язав Офіс Генерального прокурора спростувати недостовірну інформацію про Ільїна шляхом проведення брифінгу, на якому повідомити про прийняте судове рішення та зачитати резолютивну частину цього рішення не пізніше місяця з дня набрання ним законної сили.

Крім того, зобов’язано Офіс Генпрокурора спростувати недостовірну інформацію шляхом опублікування на офіційному сайті відомства в розділі «Новини» тексту судового рішення у цій справі тим самим шрифтом, що і спростовувана інформація, не пізніше місяця з дня набрання рішенням законної сили.

На апеляцію дається 30 днів. Наразі інформація про оскарження рішення відсутня.

Ільїн був командувачем Військово-морськими силами ЗСУ у 2012-2014 рр. 19 лютого 2014 президент Янукович призначив його начальником Генштабу ЗСУ. Після втечі Януковича 28 лютого 2014 в.о. президента Турчинов звільнив Ільїна з посади.