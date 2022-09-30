Екстрений брифінг генерального секретаря НАТО щодо України і російської агресії: основні заяви

На тлі російської анексії українських територій генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг проводить екстрений брифінг. Крім того, Україна оголосила, що подає заявку на членство в альянсі.

Бріфінг Столтенберга

Чи зможе Україна вступити в прискореному порядку?

За словами Столтенберга, кожна демократична країна в Європі має право подати заявку на вступ до НАТО. Його запитали, чи може Україна вступити в прискореному порядку, але конкретно на це він не відповів.

“Ми знову і знову говоримо, що НАТО залишається відкритим. Союзники НАТО цього року зустрічалися в Мадриді і там було зроблено чітку заяву, що ми підтримуємо право України обирати свій шлях і вирішувати, до яких оборонних альянсів вступати. Звичайно, рішення про членство має прийматись усіма 30 членами. Зараз ми зосереджені на тому, щоб допомагати Україні захищатися від російського вторгнення. І це наша основна мета”, – зазначив він.

Анексія не змінює суть війни Росії проти України

“Ми закликаємо президента Путіна припинити війну. Він відповідальний за те, що її розв’язав. Якщо Росія припинить воювати, то буде мир, але якщо Україна припинить воювати, то перестане існувати як незалежна держава”, – зазначив генсек НАТО.

За його словами, сьогоднішнє рішення про анексію українських територій нічого не змінило у природі російсько-української війни.

Відповідь на ядерний шантаж Путіна

Попри те, що російський президент піднімає ставки, західні союзники продовжать військову підтримку України.

“Ми бачимо найсильнішу ескалацію з початку конфлікту – мобілізація в Росії в комбінації з безрозсудною ядерною риторикою та незаконною анексією частин України. Путін намагається переконати нас не підтримувати Україну, але йому це не вдасться. І меседж від НАТО – ми й надалі підтримуватимемо Україну “, – наголосив Столтенберг.

Наслідки за ядерний удар

“Росія повинна розуміти, що ядерна війна не може бути виграна, і будуть дуже суттєві наслідки для Росії, якщо вона застосує ядерну зброю. І про це було чітко сказано Росії”, – зазначив генсек НАТО.

Диверсії на “Північних потоках”

НАТО підтримує зусилля щодо розслідування інцидентів і зацікавлене в тому, щоб було встановлено причетні до вибухів на газопроводах.

“НАТО та союзники присутні в Балтійському морі, у нас є морські та авіаційні потенціали. Це посилає сигнал про готовність захищати інфраструктуру союзників… Ми посилимо обмін інформацією і вже вивчаємо дані, які збирали останніми тижнями, і шукаємо, що можна знайти щодо цих атак на “Північні потоки”, – сказав він, але не відповів на запитання, чи готове НАТО посилити військову присутність у Балтійському морі.