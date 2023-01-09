До 15 зросла кількість поранених внаслідок російського обстрілу Очакова, серед них – дворічна дитина

Кількість поранених внаслідок сьогоднішнього ворожого обстрілу Очакова Миколаївської області зросла до 15.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва. За її словами, серед поранених під час ворожої атаки є дитина 2 років.

“На жаль, кількість поранених в Очакові зростає. На зараз вже 15 поранених”, – повідомила вона о 20:44.

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Як повідомлялося, 9 січня російські окупанти обстріляли портову та інфраструктуру Очакова.

Внаслідок атаки було руйновано кілька адмінбудівель, пошкоджені житлові будинки та лікарня. Повідомлялось, що поранення дістали десять людей, серед них – дворічна дитина.

В Офісі президента України повідомляли, що в Очакові пошкоджено понад 100 будинків.

Як відомо, Очаків продовжує потерпати від російських атак. Нагадаємо, що у вересні російські окупанти вдарили по місту та знищили елеватор з тисячами тонн зерна. Також восени вони били по береговій зоні Очакова. // УНІАН