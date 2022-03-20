РНБО призупиняє діяльність 11 проросійських політичних партій ОПЗЖ, Оппоблок, Партії Шарія та інших

На період воєнного стану в Україні заборонена діяльність 11 політичних партій, лідери та члени яких досить часто продукують проросійську риторику.

Рішення про заборону діяльності цих партій затвердила РНБО, повідомив у нічному зверненні 20 березня президент України Володимир Зеленський, зазначає сайт Lviv1256.com.

“Я хочу нагадати усім політичним діячам з будь-яких таборів: воєнний час дуже добре показує мізерність особистих амбіцій тих, хто намагається поставити власні амбіції, власну партію чи карʼєру вище за інтереси державні, за інтереси народу. Хто ховається десь по тилах, але вдає, ніби тільки він дбає про оборону.

Будь-яка активність політиків, спрямована на розкол чи на колаборацію, не матиме успіху. Але отримає жорстку відповідь”, – сказав Зеленський.

Президент сказав, що РНБО ухвалила рішення, “враховуючи повномасштабну війну, розвʼязану hосійською aедерацією, та звʼязки деяких політичних структур з цією державою”.

Список заборонених в Україні партій на період воєнного стану: