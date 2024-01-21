Суперниця Трампа Ніккі Хейлі засумнівалася у його розумовій придатності для посади президента США

Трамп у своїй промові сплутав Хейлі з Ненсі Пелосі.

Колишня представниця США в ООН та потенційний кандидат на номінацію для участі у виборах президента від республіканців Ніккі Хейлі поставила під сумнів те, наскільки її конкурент Дональд Трамп розумово придатний знову стати лідером Штатів, оскільки він неодноразово плутав її з колишнім спікером Палати представників Ненсі Пелосі під час промови. Про це повідомляє AP.

Під час передвиборчої кампанії у штаті Нью-Гемпшир у суботу, 20 січня, Хейлі послалася на промову Трампа напередодні ввечері, в якій він помилково стверджував, що Хейлі відповідала за безпеку Капітолію 6 січня 2021 року, коли натовп прихильників колишнього президента США штурмував будівлю, намагаючись зупинити визнання перемоги демократа Джо Байдена.

77-річний Трамп спочатку заявив, що Хейлі відмовилася від захисту, запропонованого його адміністрацією 6 січня, а потім знову згадав про Хейлі, додавши, що “вони знищили всю інформацію та докази”.

Але спеціальний комітет Палати представників, створений для розслідування нападу, не знайшов жодних доказів на підтримку цього твердження.

“Кажуть, що він заплутався, що говорив про щось інше, він говорив про Ненсі Пелосі, – сказала Хейлі в суботу.

“Він неодноразово згадував мене в цьому сценарії. Я не кажу нічого принизливого, але мене турбує те, що коли йдеться про тиск президентства, не можна допустити на посаду когось, щодо кого ми сумніваємося, чи є він психічно придатним для цього”, – сказала Хейлі.

Виступаючи на форумі в Манчестері менеджер кампанії Хейлі Бетсі Енкні сказала, що Трамп “припустився досить очевидної помилки” під час своєї промови.

“Це відмінність без різниці. Це Ніккі і Ненсі. Яка різниця?”, – сказав старший радник кампанії Трампа Кріс ЛаСівіта у суботу.

На мітингу в Манчестері Трамп заявив, що пройшов когнітивний тест і “здав його на відмінно”.

“Я дам вам знати, коли мені стане погано. Я дійсно думаю, що зможу вам сказати. Я відчуваю, що мій розум зараз сильніший, ніж 25 років тому. Чи можливо це?”, – додав він.

Трамп, який виграв кокуси в Айові і лідирує серед потенційних кандидатів від Республіканської партії, посилив критику на адресу Хейлі.

Відтоді як 52-річна Хейлі вступила у передвиборчі перегони майже рік тому, вона виступає за “тести на розумові здібності” для літніх політиків, що стосується як віку Трампа, так і Байдена. // Дзеркало тижня