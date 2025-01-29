Сирія вимагає від Росії видати Асада та виплатити компенсації
Дамаск хоче, щоб Росія, яка підтримувала Асада, відновила довіру за допомогою «конкретних заходів»
Росія провела переговори із новим лідером Сирії Ахмедом аль-Шараа, на яких від неї вимагали видачу колишнього президента Башара Асада, а також компенсацію збитків. Про це повідомляє Reuters з посиланням на сирійське агентство Sana.
Reuters вказує, що на прохання підтвердити, чи просили Росію повернути Асада і виплатити компенсацію, прессекретар Кремля Дмитро Пєсков відмовився від коментарів.
Раніше очільник повстанського угруповання «Хаят Тахрір аш-Шам» (ХТШ) і фактичний лідер Сирії Ахмед аш-Шараа (відомий як Мухаммад аль Джулані) заявив, що країна виснажена війною, тому не є загрозою ані для сусідів, ані для Заходу. Про це він сказав в інтервʼю ВВС. Сирійський лідер закликав скасувати санкції щодо Сирії, оскільки їх запроваджували проти режиму Башара Асада, який уже впав.
До слова, Абу Мухаммед аль-Джулані також заявив, що в країні більше не буде обов’язкової військової повинності. Аль-Джулані зазначив, що «всі угруповання в країні будуть розпущені, а зброя залишиться лише в руках сирійської держави». Крім того, глава угруповання повідомив, що нова владакраїни вивчає можливість підвищення зарплат у Сирії на 400%.
Раніше командування збройної опозиції у Сирії виступило із забороною примусового носіння хіджабу для жінок. // ГлавкомTweet