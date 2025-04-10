Ткаченко звільнив Поворозника з посади в.о. першого заступника глави КМВА

Ткаченко каже, що неодноразово мали місце факти невиконання доручень начальника КМВА зі сторони Поворозника. Крім того, Ткаченко звернувся до правоохоронців, щоб вони розібралися, чому Поворозник, за словами глави КМВА, не запобіг порушенням у закупівлях і розкраданню бюджету. Зі свого боку в КМДА зауважили, що рішення голови КМВА не стосується штатної посади Миколи Поворозника як першого заступника голови Київської міської державної адміністрації.

Начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко заявив, що звільнив Миколу Поворозника з посади виконувача обов’язків першого заступника глави КМВА.

Про це Тимур Ткаченко повідомив у соцмережах.

“Прийняв рішення щодо Миколи Поворозника. З цього дня він більше не виконує обовʼязки першого заступника начальника Київської міської військової адміністрації”, – написав Ткаченко.

За його словами, неодноразово мали місце факти невиконання доручень начальника КМВА зі сторони Поворозника. Зокрема, він проігнорував доручення щодо надання звіту з видачі та обліку перепусток для руху під час комендантської години.

Також перший заступник, у віданні якого апарат КМДА, на постійній основі створює несприятливі умови для роботи військової адміністрації, стверджує Ткаченко.

“Проєкти розпоряджень зависають. У нас чесний бізнес та багато підприємств не можуть отримати статус критично важливих, тому що в КМДА документи замість 10 днів зависають на місяць і більше. Чиновники самі так побудували систему, щоб це було майже неможливо зробити”, – пише глава КМВА.

Тимур Ткаченко стверджує, що посадовці КМДА під керівництвом Поворозника готують документи абияк. “Мені довелося визначити окрему групу фахівців, яка все перевіряє. Знаю, що це зроблено абсолютно свідомо, щоб звинуватити мене в затримках. Що вони й роблять”.

Крім того, як зазначає Тимур Ткаченко, Поворозник відповідає в КМДА за бюджетну сферу. “Понад 100 повідомлень про порушення в закупівлях від БЕБ лише 2024 рік, 8 млрд грн – це до нього. Вкрадені майже 60 млн грн на послугах для тяжкохворих – це до нього. Тому я офіційно звернусь до правоохоронців. Нехай в установленому порядку визначать: чому не запобіг?”

Зі свого боку в КМДА зауважили, що рішення голови КМВА не стосується штатної посади Миколи Поворозника як першого заступника голови Київської міської державної адміністрації.

“Нинішній голова КМВА скасував розпорядження колишнього начальника Київської міської військової адміністрації Миколи Жирнова. Йдеться про розпорядження щодо покладення виконання обовʼязків першого заступника голови військової адміністрації на Миколу Поворозника. Оскільки ця посада в КМВА на той час була вакантною”, – пояснили у КМДА. // LB.ua