Трампісти скасовують мільйонні винагороди за ключових лідерів терористів Талібану

У списку є Сіраджуддін Хаккані, який обіймає посаду міністра внутрішніх справ уряду талібів.

Сполучені Штати зняли винагороди на мільйони доларів за трьох високопоставлених членів мережі Хаккані, включно з Сіраджуддіном Хаккані, який обіймає посаду міністра внутрішніх справ уряду Талібану, пише DW.

Раніше Сіраджуддін Хаккані був однією з головних цілей Вашингтона, пропонували винагороду в розмірі 10 мільйонів доларів за інформацію, яка призведе до його захоплення.

Мережа Хаккані була причетна до деяких із найгучніших і смертоносних атак під час війни під проводом США в Афганістані.

Імена двох інших членів мережі Хаккані, Абдула Азіза Хаккані та Ях’ї Хаккані, також були видалені з вебсайту Державного департаменту США “Rewards for Justice”.

Усі три особи залишаються визнаними глобальними терористами (SDGT). Мережа Хаккані також продовжує значитися як іноземна терористична організація, так і організація SDGT.

Представник Державного департаменту заявив AFP, що США “постійно переглядають і вдосконалюють” свої пропозиції про винагороду як частину політики.

Рішення було прийнято після візиту посланника США у справах заручників Адама Белера до Афганістану минулого тижня. Це був перший візит високопоставленого американського дипломата до Афганістану після повернення до влади талібів у 2021 році.

Переговори Белера з представниками Талібану призвели до звільнення американського громадянина Джорджа Глезмана, якого затримали в Афганістані в 2022 році під час особистого візиту.

У січневій публікації в соціальних мережах держсекретар Марко Рубіо заявив, що якщо більше американських громадян, утримуваних в Афганістані, не звільнять, США можуть розглянути питання про відновлення або збільшення пропозицій винагороди за лідерів Талібану. // LB.ua